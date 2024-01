Il Pontedera vince e aggancia il Pescara

Pontedera per consolidare la zona play-off, Sestri Levante alla ricerca di punti per uscire dalla zona play-out. Si gioca al Silvio Piola di Vercelli. Rosso-blu con Candiano e Gala, a supporto di Margiotta, toscani che rispondono con Delpupo e Ianesi, dietro a Selleri. Si comincia con il destro di Candiano e la bella risposta del portiere Ciocci. Poco dopo la mezz'ora, Pontedera vicinissimo al vantaggio. Ianesi anticipa l'uscita di Anacoura ma centra in pieno la traversa. Primo tempo equilibrato che si chiude con il sinistro debole di Andreis bloccato da Ciocci mentre Anacoura si salva in due tempi sul diagonale di Perretta.

Secondo tempo e sale in cattedra il Pontedera. Anacoura si oppone al sinistro di Ianesi poi si accende una mischia furibonda, risolta dall'estremo difensore ligure. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 66. Sull'ennesimo cross di Perretta, Ianesi s'inventa un pallonetto di testa che supera l'incolpevole portiere avversario.

Protesta il Pontedera per un contatto in area tra Ignacchiti e Podda ma il direttore di gara ravvisa in fallo in attacco. Poco dopo, i toscani chiudono il conto. Puntuale inserimento di Benedetti che si vede respingere la prima conclusione ma al secondo tentativo firma il 2 a 0 del Pontedera. Nel finale, sombrero e gran destro di Sandri che si stampa sulla traversa. Il Pontedera vince ed aggancia il Pescara al quinto posto mentre il Sestri Levante resta sempre inguaiato nella lotta per non retrocedere.