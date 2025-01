SERIE C Il Pontedera vola e inguaia il Sestri Levante (0-1)

Il Pontedera va di corsa verso una salvezza che invece per il Sestri diventa un Everest da scalare. Liguri provano l'effetto sorpresa con Podda per Pavanello che da un metro non trova la porta. Subito dopo sempre Podda ad armare, Clemenza che però mastica la conclusione con l'esterno. Da metà tempo esce il Pontedera e si mette al comanda delle operazioni, Scaccabarozzi la mette, male Guadagno, Montebugnoli sulla linea salva il tap in di Italeng. Prima dell'intervallo ancora ospiti con la spizzata di Italeng per Guidi, di prima, fuori. Ripresa con occasione enorme Pontedera, ripartenza perfetta con Ianesi per Ladinetti, la conclusione è drammaticamente fiacca. Si rivede il Sestri, Furno la mette, Fedele entra con i tempi giusti, ma con un giro in più. Il Pontedera passa con assolo di Ianesi che prende lateralmente, si accentra e da un colpo di rasoio al palo lontano. E' il gol partita perché la reazione del Sestri è debole e confusionaria, sul tiro di Rosetti c'è Tantalocchi ad alzare quel tanto che basta. In pieno recupero ancora ospiti vicinissimi al raddoppio con Van Ransbeeck che ruba, cappa via, supera anche guadagno, ma non l'eroico Rosetti. Poco male per il Pontedera che festeggia un colpo da 6 punti e il quarto risultato utile consecutivo.

