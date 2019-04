Il Pordenone in B questa sera a RTV

Grande puntata questa sera ore 21 di Cpiace l'approfondimento sulla serie C Girone B. In studio il Direttore Sportivo Massimo Andreatini con il quale si parlerà anche della crisi del San Marino visto il passato in biancoazzurro di Andreatini. La trasmissione celebrerà la prima volta in serie B del Pordenone. In collegamento telefonico il capitano Mirko Stefani. Spazio anche per la lotta salvezza con il buon punto del Rimini a Pesaro.