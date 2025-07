Il Portogallo e il mondo del calcio salutano per l'ultima volta Diogo Jota e Andrè Silva Si sono svolti nella chiesa di Gondomar i funerali dei due fratelli calciatori, tragicamente scomparsi lo scorso 3 luglio in un incidente stradale in Spagna. Presenti i familiari, le istituzioni, gli amici e i compagni di squadra di Diogo e Andrè.

Lacrime e commozione nella chiesa di Gondomar, il loro luogo d'origine, per l'ultimo saluto a Diogo Jota e il fratello Andrè Silva, tragicamente scomparsi il 3 luglio in un incidente stradale nei pressi di Zamora, nel nord della Spagna.

Una notizia che ha scosso il mondo del calcio, che di solito sogna e fa sognare i milioni di appassionati. E invece si è risvegliato bruscamente, piangendo per la perdita di due ragazzi che quel sogno lo stavano vivendo. Andrè nella Serie B portoghese, con la maglia del Penafiel, Diogo con il Liverpool e la sua nazionale. Una stagione che si era chiusa in maniera trionfale per il 20 dei Reds con la Premier League conquistata da protagonista con 6 reti e la Nations League con i lusitani, a fianco dei compagni e amici di sempre.

Quei “fratelli” che non sono voluti mancare al funerale: da Ruben Neves a Bernardo Silva e Bruno Fernandes oltre alla delegazione del Liverpool, guidata dall'allenatore Arne Slot e dal capitano Virgil Van Dijk. Presenti anche le alte cariche del Portogallo, il presidente della Repubblica e il primo ministro.

Corone e bandiere portate da persone che già ore prima si erano riunite davanti alla chiesa, aspettando l'arrivo dei feretri. Tra i momenti più intensi – salutato con un commosso applauso – l'arrivo della moglie Rute Cardoso, con cui Diogo Jota si era spostata solo lo scorso 22 giugno. Lascia lei e 3 piccoli bambini, in un vuoto che sarà difficile da colmare.

Con un gran gesto solidale il Liverpool pagherà alla famiglia lo stipendio rimanente dell'attaccante portoghese, in totale circa 14 milioni di euro. Diogo avrebbe raggiunto la città inglese da Santander in traghetto – e non in aereo - a causa di un recente intervento chirurgico ai polmoni. Lo scoppio di uno pneumatico alla sua Lamborghini Huracan – con conseguente uscita di strada e spaventoso incendio – non gliel'ha permesso. Il destino ha voluto altro per i due giovani.



