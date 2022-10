CALCIO FEMMINILE Il Portogallo elimina l'Islanda dalla corsa al Mondiale

Il Portogallo elimina l'Islanda dalla corsa al Mondiale.

A Pacos de Ferreira il Portogallo confeziona il sorpresone ed elimina l'Islanda dalla corsa al Mondiale. Le nordiche, direttamente ai play off tra le seconde, escono di scena. Continua la corsa delle padrone di casa che prima hanno dovuto anche battere il Belgio. Dopo un tempo di equilibrato studio arriva l'episodio che stappa e versa la partita. Il fallo di Gunnlangsdottir su Silva porta non solo al calcio di rigore, ma anche al cartellino rosso per il difensore islandese. Dal dischetto Carole Costa spezza la parità.

Nonostante l'inferiorità numerica, le ospiti la riprendono in appena 4 minuti. Bravissima Perla Viggosdottir a prendere il tempo e toccare il traversone in rete di testa. Succede poco altro fino ai supplementari quando dopo un intero tempo in 10, la fatica presenta il conto alle islandesi. Assist di Nazareth e rete di Diana Silva, il Portogallo va avanti 2-1. Praterie per i contropiedi definitivi, ospiti in attacco con gambe pesanti e zero lucidità. E allora ecco il tris, piroetta quasi inspiegabile di Andreia Jacinto. E sui resti di un valoroso avversario, Pinto da lezione di tecnica danzando in mezzo all'area prima di infilare ancora Siguroardottir.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: