Il posticipo Cesena-Reggiana il clou della giornata. Il Rimini ospita il Siena

Nella 28' giornata di serie C fari puntati sull'attesissimo posticipo del lunedì tra Cesena – Reggiana. La partita più importante della stagione si giocherà almeno davanti a 14.500 tifosi, dato impressionante per la categoria. Al Manuzzi si sfida il meglio della stagione con la squadra di Aimo Diana e quella di Domenico Toscano divise appena da 4 punti. Il Cesena ha pareggiato due gare in più, per il resto è tutto in parità, anche con gol fatti e subiti. I bianconeri hanno vinto l'andata 1-0 con rigore di Corazza.

Il delizioso dessert della giornata completa un turno nel quale la domenica propone sfide di particolare interesse spalmate tra 14:30 e 17:30. Nelle prime quattro partite della domenica pomeriggio, il Rimini riceve al Romeo Neri il Siena. Partita un po' crocevia della stagione. Una vittoria significherebbe agganciare i bianconeri all'ottavo posto.

Stesso orario per Gubbio - Fiorenzuola, San Donato - Fermana e Torres - Alessandria. In chiave classifica, la Virtus Entella, terza forza del campionato ospita il fanalino di coda Montevarchi nelle partite in programma alle 17:30. Tre punti sulla carta alla portata che possono accorciare su Reggiana e Cesena. Trasferta ostica per l'Imolese che a Carrara va alla ricerca di punti salvezza per non perdere contatto dal terzultimo posto occupato dall'Olbia. La squadra sarda che conta in rosa anche i due sammarinesi Nicola Nanni e Filippo Fabbri, sarà di scena ad Ancona reduce dal ko con la Fermana di Protti. Sempre alle 17:30 si giocano Lucchese – Vis Pesaro e Recanatese – Pontedera.

