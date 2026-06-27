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Il Premio Bellaria Igea Marina celebra Torricelli, Pecci e altri calciatori del passato

Seconda edizione dell'iniziativa, che ha messo in luce anche Ballardini, Campedelli, Varrella, De Feudis, Boranga, Stacchini e squadre locali. Sul palco pure il sindaco, ex arbitro

27 giu 2026

Dalle vecchie glorie dello sport del passato agli sportivi del presente e del futuro, da personaggi di calibro nazionale a realtà locali. La seconda edizione del Premio Città di Bellaria Igea Marina ha riunito atleti di ieri, di oggi e di domani, concentrandosi soprattutto sul calcio. Il nome di spicco sul palco di piazza Don Minzoni è stato quello di Moreno Torricelli, pilastro della Juventus degli anni '90, sceso anche in campo per 10 volte con la Nazionale italiana. Estro, disponibilità e diversi aneddoti hanno caratterizzato il suo intervento, anche se, come preventivabile, il momento più divertente si è avuto quando a ricevere la targa è stato Eraldo Pecci. Involontario co-protagonista del classico siparietto "à la Pecci" è stato Alberto Boranga, altro premiato, che da portiere e con la maglia del Cesena fu avversario proprio dell'ex centrocampista durante la partita che valse lo scudetto al Torino nel 1975 e l'Europa ai romagnoli.

Numerosi sono stati i nomi di rilievo chiamati sul palco per ricevere la targa, come Davide Ballardini, allenatore, tra le altre, di Lazio e Bologna, o Beppe De Feudis, passato per Cesena, Torino e perfino San Marino. Ma c'erano anche l'allenatore Nicola Campedelli, l'ex ct della Nazionale sammarinese Franco Varrella e altri ex giocatori come Gino Stacchini - quattro volte campione d'Italia con la Juventus - e Fausto Pari. 

Non solo calcio e soprattutto non solo personaggi di respiro nazionale, perché a Bellaria c'è stato spazio anche per realtà e atleti della zona. E allora, ecco che sul palco sono saliti diversi giovani atleti società importanti per Bellaria come la Gut Chemical Volley e la Dinamo Running. Club di pallavolo, la prima, società podistica, la seconda, sono state premiate per i risultati raggiunti in stagione, con la Gut Chemical che l'anno prossimo debutterà in un campionato di Serie B femminile e la Dinamo che continua a scrivere la storia sportiva di Bellaria. Una storia di cui fa parte anche il sindaco Filippo Giorgetti, presente sia in veste di padrone di casa, sia per essere premiato, perché, prima di indossare giacca e cravatta, fu per una vita sui campi di calcio, come arbitro, fino alla Serie C, e come quarto uomo, fino alla Serie A.




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