Il premio "Invictus" della Stampa Estera all'Italia di Milena Bertolini

Foto: FIGC

Milena Bertolini, ct dell'Italia femminile, premiata dalla Stampa Estera con il premio Invictus. L'Italia che piace e che vince è anche quella di Milena Bertolini, commissario tecnico che ha fatto scoprire, perché no, innamorare gli italiani delle sue azzurre, quelle del mondiale francese, che hanno portato l'Italia fino ai quarti di finale. Ragazze mondiali, guidate da un ct che ha dimostrato grandi valori non solo in campo, tanto da meritarsi l'attenzione anche della Stampa Estera che le ha consegnato a Roma il premio “Invictus”, riconoscimento dedicato alle eccellenze che attraverso il loro impegno sportivo si sono distinte anche in ambito sociale.

Nel video l'intervista di Francesca Biliotti a Milena Bertolini (ct Italia)