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Il premio Vicini a Walter Zenga

Il Panathlon di Cesena ha riconosciuto il premio al celebre portiere

di Roberto Chiesa
16 giu 2026

Il Commissario Tecnico delle Notti Magiche ha fatto l'ennesima magia, quella di riunire amici e personaggi del mondo del calcio a Cesenati con il suo nome per volontà del Presidente del Panathlon di Cesena Dionigio Dionigi che di Azeglio Vicini più che amico era fratello.

Dionigio Dionigi (Presidente Panathlon Club Cesena): "Zenga è uno degli uomini di Azeglio che debuttò a Bologna con Vicini e diciamo che il premio è un doveroso riconoscimento a un socio presidente onorario del nostro club, uno che ha dato tanto al calcio, al calcio nazionale e internazionale".


 Walter Zenga succede ad Antonio Cabrini in un albo d'oro di primo livello che già comprende Antonioni e Capello, Donadoni e Baresi, Bergomi, Maldini e Tardelli. "L'uomo Ragno" cambia voce al ricordo del suo commissario e il figlio Gianluca spiega quanto papà  Azeglio fosse legato a Walter Zenga.

Gianluca Vicini: "Noi giochiamo in casa qui al Panathlon, poi io voglio sempre ringraziare il Presidente Dionigi perché è tutta opera sua questa manifestazione, però siamo anche contenti come famiglia che ci sia Walter perché è un pezzo della nostra vita non solo sportiva ma anche dal punto di vista umano".

Il resto sono storie di un europeo under 21 perso ai rigori di un terzo posto al Mondiale 90 che all'epoca sembrò il minimo sindacale e oggi sarebbe il massimo della vita.




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