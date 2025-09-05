TV LIVE ·
Il presidente del Rimini Siniscalchi: "Non siamo stati accolti bene. Faremo di tutto per salvare questa squadra"

Nella conferenza stampa del Rimini ha parlato anche il nuovo presidente.

5 set 2025

Attesa conferenza stampa del Rimini Calcio. Tra gli interventi quello del nuovo presidente Espedito Siniscalchi:

"Da oggi inizia il nostro campionato, faremo di tutto per salvare questa squadra, questo è il nostro obiettivo, a tutti i costi salveremo il Rimini, dateci la possibilità, il tempo, la pazienza e fiducia per affrontare questa sfida. Stiamo sistemando tutte le situazioni, abbiamo creato un gruppo di professionisti tra il direttore sportivo, il direttore generale, il club manager, ci stiamo circondando di professionisti che lavorano in questo mondo da tanti anni, che hanno fatto la Serie A e la Serie B, abbiamo progetti con squadre estere, abbiamo un progetto con Dubai e con il nostro club manager Demetrio. Abbiamo un progetto triennale, una cosa a lungo termine, quindi dateci solo la possibilità, finora non siamo stati accolti bene, queste contestazioni, queste proteste le possono fare più avanti, a fine campionato, ma non all'inizio, ancora non abbiamo fatto nulla e siamo arrivati in un momento particolare, dove c'era un malcontento tra i calciatori, tra la città, a causa della vecchia proprietà, quindi adesso ci stiamo mettendo noi la faccia, con i sacrifici, notte e giorno, sicuramente faremo delle belle cose, vi daremo delle soddisfazioni e soprattutto le vogliamo dare ai tifosi che fin dal primo giorno ancora non ci hanno capito e non ci hanno appoggiato.





