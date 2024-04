SERIE C Il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, premia il Cesena promosso in serie B

Dopo la grande festa di ieri sera, il Cesena è stato premiato questa mattina dalla Regione Emilia Romagna. Ad accogliere il Presidente dei bianconeri John Aiello, lo staff tecnico e una delegazione di calciatori, c'era il Presidente Stefano Bonaccini che si è complimentato per il ritorno in serie B di una storica espressione del calcio regionale, un anno dopo la Reggiana e due dopo il Modena. A guidare la delegazione il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca che ha ripercorso le tappe della storia recente del club dalla rifondazione alla conquista della serie C prima e della B poi.

