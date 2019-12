SERIE C Il Presidente Ghirelli annuncia: “Defiscalizzazione necessaria, il prossimo turno comincerà con 15 minuti di ritardo” L'ultima di andata 19° turno comincerà sabato con Modena - Ravenna per chiudersi lunedi con Reggiana - Padova. Tutte le partite cominceranno con 15 minuti di ritardo.

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è pronunciato sull’importanza della defiscalizzazione necessaria ai club della Lega Pro: “Dopo le ultime difficili stagioni come Lega Pro ci siamo impegnati per far approvare delle regole rigide – dichiara Ghirelli attraverso una nota - che tutelassero i grandi imprenditori della serie C e siamo riusciti a farle approvare. Abbiamo creato un nuovo regolamento sul minutaggio – continua Ghirelli - volto alla valorizzazione dei giovani calciatori con particolari ed importanti incentivi per quelli cresciuti nel settore giovanile dei nostri club. La Commissione Bilancio al Senato ha approvato un emendamento alla manovra che agevola società e federazioni al passaggio al professionismo delle donne sportive. È stata introdotta una defiscalizzazione, da gennaio 2020 e fino al 2022, per le società che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, vale a dire l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali. Ghirelli fa un appello affinchè il Governo conceda ai nostri club la defiscalizzazione mirata al reinvestimento delle somme nella formazione dei giovani calciatori e nelle infrastrutture. Infine, il Presidente Lega Pro annuncia – il prossimo turno inizierà con 15 minuti di ritardo come segnale che questa Lega non sta a guardare. L'ultima di andata avrà il prologo domani ore 15, calcio di inizio ore 15.15 con Modena – Ravenna. Domenica sempre ore 15 Arzignano – Cesena, FeralpiSalò – Vis Pesaro, Gubbio – Fermana, Rimini – Triestina, Sud Tirol – Piacenza. Alle 17.30 calcio di inizio ufficiale 17.45 Fano – Virtus Vecomp Verona, Carpi – Sambenedettese, Imolese – Vicenza. Lunedi chiuderà il 19° turno il posticipo Reggiana – Padova.



