Il primo giorno di Locatelli alla Juventus

Dopo una lunghissima trattativa durata tutta l'estate Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista campione d'Europa con l'Italia è arrivato in mattinata al J Medical per le visite mediche di rito ed è stato accolto dai tifosi presenti a Torino.

Probabile il debutto già nell'amichevole di domani contro l'Under 23 nell'ultima prova generale dei bianconeri di Max Allegri prima dell'esordio in campionato domenica a Udine. La formula che ha portato Locatelli dal Sassuolo alla Juventus prevede un prestito gratuito per due anni prima di un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni.