Il procuratore sportivo Giovanni Tateo questa sera ospite di Cpiace

Questa sera ore 21 torna Cpiace. La trasmissione di San Marino RTV dedicata al campionato di serie C si occuperà questa sera di mercato con in studio il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo. Tra i suoi assistiti Lorenzo Paramatti, Abdou Doumbia, Daniele Vantaggiato e tanti altri giocatori di serie C. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.