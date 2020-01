SERIE C Il procuratore sportivo Giovanni Tateo questa sera ospite di Cpiace Torna Cpiace dopo la sosta natalizia con ospite il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo

Il procuratore sportivo Giovanni Tateo questa sera ospite di Cpiace.

Questa sera ore 21 torna Cpiace. La trasmissione di San Marino RTV dedicata al campionato di serie C si occuperà questa sera di mercato con in studio il Procuratore Sportivo Giovanni Tateo. Tra i suoi assistiti Lorenzo Paramatti, Abdou Doumbia, Daniele Vantaggiato e tanti altri giocatori di serie C. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.

I più letti della settimana: