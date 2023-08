SERIE C Il programma della prima giornata del girone B

Il programma della prima giornata del girone B.

In serie C sono state diramate le prime cinque giornate di Campionato. Il programma del primo turno del girone B: si comincia venerdì 1 settembre con Carrarese - Fermana, Gubbio - Pineto, Lucchese - Perugia, Pontedera - Sestri Levante e Rimini - Arezzo. Sabato 2 settembre, Pescara - Juventus Next Gen, Recanatese - Torres, Spal - Vis Pesaro e Virtus Entella - Ancona. Domenica 3 settembre, il posticipo tra Olbia e Cesena. Tutte le gare si giocano alle 20.45.

