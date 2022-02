SERIE D Il prossimo turno regala incroci cruciali per la C Rimini – Forlì; Lentigione – Ravenna due sfide che potrebbero dare uno scossone alla classifica

Cominciamo dal Forlì. E' notizia di oggi l'ingaggio dello svincolato Leonardo Longo difensore classe 1995. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ha debuttato tra i prof con la maglia del Prato. Successivamente in C con Grosseto, Mantova, Paganese, Monopoli, Bisceglie, Casertana e Cesena. 146 presenze e 9 reti per lui in terza serie. I biancorossi hanno pensato a lui per rinforzare la rosa per questa ultima parte di campionato in cui al Forlì non resta altro che evitare i play out. La società in questa stagione passata da Cornacchini a Gadda, poi Farneti in sella solo per 24 ore, ha poi promosso dal settore giovanile l'ex attaccante di Cesena e San Marino Calcio, Mattia Graffiedi. Con lui alla guida, la squadra, ha migliorato il rendimento con le vittorie arrivate con Alcinone e Atletico Carpi e il pareggio con l'Aglianese acciuffato dagli avversati del Forlì solo al 95°. E' con questo ottimo biglietto da visita che il Forlì si presenta al Romeo Neri di Rimini sabato alle 14.30. La squadra di Gaburro si trova ad un incrocio fondamentale. 5 punti di vantaggio sul Ravenna e 9 sul Lentigione che però deve recuperare due partite con il Seravezza in casa e in trasferta con il Ghivizzano, potenzialmente vincendole entrambe si ritroverebbe a quota 51, – 3 dal Rimini e + 2 sul Ravenna. Lentigione, che proprio ieri ha sfruttato al meglio un altro recupero quello con il Sasso Marconi vincendo 3-0. Sabato Lentigione – Ravenna, i giallorossi vengono da 5 vittorie consecutive, dirà chi è ufficialmente l'anti Rimini.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: