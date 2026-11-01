Il Ravenna, 2-1 al Pineto, continua la rincorsa

Comincia piano, ma la ribalta in nemmeno mezz'ora e continua a duellare con lo Spezia che però ha 6 punti in più. Il Pineto prova lo sgambetto all'alba del match, Sheffer la mette e Vigliotti la gira, Donati ci mette il piede e spiazza imparabilmente Venturi. L'inciampo accende la squadra di Mandorlini che rientra in men che non si dica. Duca tiene di fisico e le mette tesa per la fucilata di Spini. Partita bella viva, altra punturina Pineto con Venturi a volare sull'incornata di Vigliotti. Di là invece i giallorossi fanno male con Rabbi che colpisce trovando l'angolo lontano al termine di una bella azione personale. Presto per congelare anche perché gli abruzzesi sono ancora vivi. Pellegrino palo fa paura al Benelli. E poi ancora Pellegrino a incrociarla con Venturi "Santo subito" reattivissimo a cavarsela. Ripresa di solo controllo col Pineto che ha già speso tutte le idee e soprattutto le energie. Il Ravenna non affonda, qui Da Pozzo non arriva, E poi Tonti chiude la porta al tris. Ma tanto basta al Ravenna per continuare a rincorrere.







