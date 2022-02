SERIE D Il Ravenna accorcia sul Rimini Progresso - Rimini 0-0; Ravenna - Correggese 3-1; Forlì - Seravezza 1-1; Sammaurese - Carpi 1-0

Il Ravenna accorcia sul Rimini.

Il Rimini non va oltre allo 0-0 sul campo del Progresso e vede assottigliarsi i punti di vantaggio sul Ravenna, da 5 a 3 in virtù della settima vittoria consecutiva del Ravenna per 3-1 alla Correggese con la doppietta di Saporetti e goal dell'ex attaccante del Santarcangelo Marco Guidone. Prossimo turno domenica 20 febbraio Rimini – Sammaurese con la squadra di Stefano Protti oggi vincente in casa contro il Carpi 1-0 goal di Rosa, e il Ravenna impegnato sul campo del Sasso Marconi. Pareggio per il Forlì 1-1 con il Seravezza.

