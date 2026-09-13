SERIE C Il Ravenna affonda il Perugia 3-0

Il Perugia dura un tempo, il primo giocato in11, poi complice l'espulsione di Kabashi mette la testa dietro ai guantoni per salvare almeno la pelle. Operazione saltata con 3 colpi di cannone che issano il Ravenna al secondo posto. Botta e risposta in apertura di match, poi sono i giallorossi a guidare il pomeriggio. Mezz'ora abbondante e Benelli tutto in piedi: Bani per Rabbi, la traversa salva il Perugia poi Tenkorang apre e non chiude l'elastico. In chiusura di tempo Kabashi a martello, giallo dal vivo che poi matura in rosso dopo giro di FVS. Il secondo tempo apre con l'unica puntura perugina di frazione, per la verità piuttosto pericolosa. Poi c'è solo il Ravenna, gli ultimi 20 minuti di rumba sono insostenibili per gli umbri, il muro crolla con Tenkorang ed è chiaro a tutti come ora si solo questione di dimensione. Zelezny provvisoriamente vincitore su Da Pozzo nell'azione dell'ipotetico 2-0. Il secondo vero invece arriva con carambola, Zelezny abbastanza male e Rabbi per la doppia mandata. Ancora Rabbi a finire l'infinito recupero, due per lui, tre per il Ravenna e secondo posto a -2 dallo Spezia.

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