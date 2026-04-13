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Il Ravenna batte il Pontedera e lo manda in Serie D

L'1-0 di Da Pozzo condanna i toscani alla retrocessione dopo 13 stagioni consecutive in terza serie. Romagnoli certi di essere la migliore terza della C.

13 apr 2026

Si chiude col gol di Da Pozzo la lunga permanenza in C del Pontedera. Il Ravenna si impone 1-0 e manda aritmeticamente in D i toscani, che salutano la terza serie dopo 13 stagioni consecutive: con 6 punti ancora sul piatto, sono imprendibili sia il playout con la Torres – dovrebbero esserci massimo 8 punti di distanza e al momento sono 15 - che la coppia dell'ormai unico spareggio, Samb e Bra, ambedue a +11. Il Ravenna a sua volta è fuori dalla corsa alla B diretta - una partita da giocare e -4 da Arezzo e Ascoli – ma è certo di essere la migliore terza della C: se accederà al secondo turno dei playoff nazionali sarà testa di serie e un doppio pari lo manderebbe in Final Four.

Gara accesa e col Pontedera subito in spinta: dopo 35”, Raychev riceve da Yeboah e scavalca l'uscita di Poluzzi mettendo dentro, dove Faggi non trova lo specchio. Ancora Yeboah dal lato corto e ancora Faggi a inserirsi per il rasoterra, palla appena fuori. Qui tocca al Ravenna: Tenkorang recupera e Fischnaller carica da lontano, Biagini respinge; Tenkorang poi non arriva su un cross da destra, sugli sviluppi Rrapaj ricicla e Viola scarica sulla traversa.

Kabashi e Faggi combinano per smarcare in area Yeboah, che si divora il vantaggio Pontedera centrando Poluzzi, e la scena torna del Ravenna, con Rrapaj a innescare le sponde di Okaka per Fischnaller: sulla prima l'altoatesino va al volo e manca la porta, sulla seconda centra Fancelli e invoca, invano, un tocco di braccio da rigore.

Al 64° il Pontedera torna farsi vivo con Nabian che si accentra dal limite e chiama alla parata Poluzzi, ma tempo 3' e capitola: sugli sviluppi di un angolo, Fancelli toglie il pallone a Tenkorang ma finisce col consegnarlo a Da Pozzo, il cui mancino passa in mezzo al traffico e va a gonfiare la rete. Sipario sulla stagione del Pontedera, cui non bastano le conclusioni di Paolieri e Nabian per trovare il pari e che, per la prima volta dal 2013, lascia la Serie C.




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