Il Ravenna batte il Pontedera e lo manda in Serie D

Si chiude col gol di Da Pozzo la lunga permanenza in C del Pontedera. Il Ravenna si impone 1-0 e manda aritmeticamente in D i toscani, che salutano la terza serie dopo 13 stagioni consecutive: con 6 punti ancora sul piatto, sono imprendibili sia il playout con la Torres – dovrebbero esserci massimo 8 punti di distanza e al momento sono 15 - che la coppia dell'ormai unico spareggio, Samb e Bra, ambedue a +11. Il Ravenna a sua volta è fuori dalla corsa alla B diretta - una partita da giocare e -4 da Arezzo e Ascoli – ma è certo di essere la migliore terza della C: se accederà al secondo turno dei playoff nazionali sarà testa di serie e un doppio pari lo manderebbe in Final Four.

Gara accesa e col Pontedera subito in spinta: dopo 35”, Raychev riceve da Yeboah e scavalca l'uscita di Poluzzi mettendo dentro, dove Faggi non trova lo specchio. Ancora Yeboah dal lato corto e ancora Faggi a inserirsi per il rasoterra, palla appena fuori. Qui tocca al Ravenna: Tenkorang recupera e Fischnaller carica da lontano, Biagini respinge; Tenkorang poi non arriva su un cross da destra, sugli sviluppi Rrapaj ricicla e Viola scarica sulla traversa.

Kabashi e Faggi combinano per smarcare in area Yeboah, che si divora il vantaggio Pontedera centrando Poluzzi, e la scena torna del Ravenna, con Rrapaj a innescare le sponde di Okaka per Fischnaller: sulla prima l'altoatesino va al volo e manca la porta, sulla seconda centra Fancelli e invoca, invano, un tocco di braccio da rigore.

Al 64° il Pontedera torna farsi vivo con Nabian che si accentra dal limite e chiama alla parata Poluzzi, ma tempo 3' e capitola: sugli sviluppi di un angolo, Fancelli toglie il pallone a Tenkorang ma finisce col consegnarlo a Da Pozzo, il cui mancino passa in mezzo al traffico e va a gonfiare la rete. Sipario sulla stagione del Pontedera, cui non bastano le conclusioni di Paolieri e Nabian per trovare il pari e che, per la prima volta dal 2013, lascia la Serie C.







