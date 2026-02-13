Il Ravenna cade a Terni, il Forlì torna a vincere

Il Girone B potrebbe essersi deciso, con largo anticipo, con la perla di Dubickas che all'80° vede Anacoura fuori dai pali e lo punisce calciando da centrocampo. Applausi per il lituano e incipit del 2-0 della Ternana sul Ravenna che con questa sconfitta scende a -10 dall'Arezzo capolista: a 12 giornate dal termine non è una sentenza definitiva, salvo tracolli amaranto però la corsa alla B diretta pare abbastanza blindata. A blindare la salita al 7° posto della Ternana invece è Kerrigan che all'89° si fionda a staccare sul primo palo sulla punizione di Orellana, infilando la distratta difesa giallorossa per il bis definitivo.

Viceversa, esulta l'altra sponda di Romagna, col Forlì che, dopo 2 punti in 6 turni, torna al successo col 2-0 sul Pontedera, scavalca il Carpi e sale a +5 dai playout. L'11ª in fila senza vittorie porta l'ultima in classifica all'esonero di Banchieri, ufficializzato in mattinata: in panchina andrà Braglia, in attacco invece si punta allo svincolato Santaniello. Saracco mura Trombetta in uscita bassa e, verso il finire di frazione, respinge centrale il tiro di Farinelli; l'azione prosegue e Menarini s'inventa il tacco a innescare Macrì, sulla cui imbucata il fresco ex Scaccabarozzi, passato dal Pontedera al Forlì 11 giorni fa, sblocca la contesa. Scaccabarozzi doppiamente core 'ngrato quando, nella ripresa, ricambia il favore mandando a dama Macrì, sciupone nel centrare Saracco. Il Pontedera prova a riprenderla con l'inzuccata alta di Yeboah, salvo poi capitolare a ridosso dello scadere: Trombetta va fino in fondo a sinistra e mette in area, dove Ilari anticipa il tentativo di rinvio di Cerretti e spedisce in rete il raddoppio.







