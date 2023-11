SERIE D Il Ravenna cede la vetta, Imolese al 2° posto. Bene Forlì e Sammaurese L'ex capolista fa pari con l'Aglianese e viene agganciata dai rossoblu, vincenti con la Pistoiese. I galletti battono il Sant'Angelo al 96°, la Sammaurese piega il Corticella.

Il Ravenna rallenta ancora con l'1-1 in casa dell'Aglianese: Tirelli da fuori, Aiolfi respinge corto e Sabbatani ribadisce in rete il vantaggio romagnolo; nella ripresa invece cross di Lika, Cordaro esce coi pugni e poi resta di pietra, così Marino se la ritrova al limite, controlla e lo trafigge.

I giallorossi cedono la vetta al Victor e subisce l'aggancio dell'Imolese che batte 2-0 una Pistoiese in pieno caos: esonerato anche Manoni, subentrato a Consonni solo due turni fa. Anche qui mala respinta di Ricco sul tiro da lontano di Gulinatti, a rimbalzo Rizzi è più reattivo di Salto e scaraventa nel sacco. Il resto allo scadere del 95°: Davì dalla mezzaluna e Daffe fa muro di braccio, per l'arbitro non è punizione e, sul contropiede che segue, Chrysovergis atterra in area Mattiolo, col rigore di Gulinatti a chiudere il conto.

Salgono a -1 dal 2° posto il Fanfulla – con Premoli che firma l'1-0 sul Certaldo – e il Forlì, che all'ultimo respiro stende 2-1 il Sant'Angelo. Il lancio di Mosole spiazza la difesa e Persichini infila in angolo basso, poi il rigore del pari di Bramante e al 96°, quando la X sembra cosa fatta, il graffio di Merlonghi: il capocannoniere raccoglie al limite la respinta di Pecorini e a sua volta spedisce nella buca di sinistra, per quello che è il suo 7° centro in 9 turni.

Tiene la scia anche la Sammaurese col 2-1 sul Corticella: la decidono i volanti di Ruiz, su angolo di Gasperoni, e Campagna, pescato sul palo lungo da Guidi, mentre l'accorcio bolognese arriva col rigore di Trombetta. La Samma agguanta al 6° posto il Carpi, frenato dal 2-2 col Sangiuliano City. Cortesi sventaglia e Tentoni s'inserisce, controlla e porta avanti gli emiliani, riacciuffati quando Cogliati s'accentra da sinistra e sorprende Rinaldini sul suo palo. Poi lancio di Forapani per Saporetti che va via a Bruzzone e innesca il flipper tra l'uscita di Manfirn e l'accorrente Sall, che così si ritrova in tabellino. Infine la patta di Bruzzone, che si fa perdonare inzuccando a rete la punizione di Salzano.

Il Sangiuliano avanza a braccetto col Borgo San Donnino che col Prato va sotto sul destro dalla distanza di Trovade e la riprende col rigore di Ferretti. City e Borgo vanno così a +2 dai fanalini di coda Progresso - ko 2-0 col Lentigione, reti di Sala e Grifa – e Certaldo.

