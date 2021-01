SERIE C Il Ravenna ci prova fino all'ultimo, ma si arrende alla capolista (2-1)

Una dieta calorica da 6 punti in 7 giorni regala al Sud Tirol il primo posto. Cinica, non bella, ma concreta e qualitativa, la capolista ha caratteristiche per durare. Per un Ravenna che non ha demeritato c'è l'ennesima sconfitta di un campionato ora molto complicato da tirar su. A quelli di Colucci dice anche male, il vantaggio tirolese è un mezzo giallo. Malomo segna con l'assistente che ha la bandierina alzata e si prende l'arbitro la briga di convalidare in autonomia. Colpito, il Ravenna non si arrende e e anzi prova a reagire in modo piuttosto veloce, Mokulu serve a Sereni la palla dell'1-1 ma tutto è fermo per un fallo e non vale. Bolzano sta in campo con qualità, non sempre con ferocia, ma con qualità. Tonti risolve un problema al Ravenna e il primo tempo si chiude senza altre occasioni particolari. Eccezion fatta per Vinetot che in scivolata tocca col braccio, l'arbitro non ha dubbi e dal dischetto c'è il solito Mokulu a regalar vita agli ospiti.

Bolzano rimette i carri avanti, Malomo in sospensione va alto di poco e la capolista per tornare avanti ha bisogno di un super gol. E' quello di Beccaro che al minuti 61 si gira e fulmina Tonti. Adesso il Tirolo non vuole sorprese e Casiraghi vicino al tris viene stoppato da Tonti. Ma la difficoltà a chiuderla regala al Ravenna la palla del nuovo pareggio, Franchini sceglie la conclusione di potenza lasciando i suoi alla triste realtà. Che non cambia nemmeno nelle mischie finali, il Sud Tirol fatica, ma la vince e il Ravenna fa un po' meglio del solito, ma perde come al solito.

