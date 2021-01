SERIE C Il Ravenna crolla nella ripresa: 4-2 per il Carpi I giallorossi chiudono in vantaggio il primo tempo ma nella ripresa vengono ribaltati dalle doppiette di De Cenco e Ferretti.

Il Ravenna crolla nella ripresa: 4-2 per il Carpi.

Brutta sconfitta per il Ravenna che cede 4-2 in casa del Carpi, fermo da oltre un mese causa covid. I giallorossi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Mokulu, nella ripresa però gli emiliani la ribaltano con le doppiette dell'appena arrivato De Cenco e di Andrea Ferretti. Di Sereni, al 94°, la seconda rete del Ravenna, che resta a -4 dalla salvezza ma subisce il sorpasso di Imolese e Fano.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: