SERIE C Il Ravenna dura un tempo, poi il Carpi cala il poker (4-2)

La quarantena del Carpi si protrae a tutto il primo tempo, poi agli emiliani bastano 45 minuti per tornare in un campionato che non frequentano da un po' bastonando un Ravenna che è finito troppo presto. Prima frazione tutta ospite, Fiore alto su una punizione interessante. Il vantaggio arriva meritato alla mezz'ora, Franchini incendia il lato sinistro, va fino in fondo e la mette, sul primo tentativo Rossini è miracoloso, ma Mokulu è il più grosso e la spinge dentro di forza. L'unico demerito fin lì di quelli di Colucci è non insistere per chiuderla. Ma dopo l'intervallo del Ravenna non c'è più traccia.

Il Carpi è nuovamente dentro il campionato e al minuti 60 arriva il pari con De Cenco, pezzo pregiato del mercato invernale di Pochesci. L'attaccante è rapinoso e in anticipo fa 1-1. Passano appena 5 minuti e il cielo sul Cabassi è capovolto. Per l'antico Ferretti passano gli anni, ma non il saper calciare. Sinistro all'incontro di forza e qualità. L'1-2 manda in tilt gli ospiti e diventa subito dopo 1-2-3. L'atteggiamento passivo della difesa porta tutti i rimpalli a De Cenco, doppietta al debutto per il brasiliano. Garbage time o poco più ora, ma c'è un'altra perla di Ferretti, altro patriot all'incrocio, doppietta anche per lui e 4-1. In pieno recupero, e buono solo per lo score personale, va a referto anche Sereni. Bella palla morbida sul palo lontano a fissare il 4-2 tra due squadre che si sono divisi i tempi, ma non il risultato.

