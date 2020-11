Giuseppe Magi non è più l'allenatore del Ravenna. A comunicarlo è la stessa società con un comunicato sul proprio sito internet, in cui vengono sottolineati l'impegno e la dedizione profusi “in una stagione ricca di difficoltà e di incognite”, oltre alle doti umane e alla volontà di dare sempre il massimo. A lui il Ravenna augura “le migliori fortune per il proseguimento della carriera”.