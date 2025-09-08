SERIE C Il Ravenna fa e rischia di disfare: alla fine è 3-1 con il Bra Colpi di scena a non finire in Ravenna-Bra. Alla fine si impongono 3-1 i giallorossi, ora secondi in classifica alle spalle dell'Arezzo. Decisivo Tenkorang con una doppietta, Lionetti fallisce il rigore del 2-2 in pieno recupero.

Con un finale thriller il Ravenna prima vede le pene dell'inferno, poi tira un sospiro di sollievo e festeggia imponendosi contro il Bra. Seconda vittoria in altrettante partite al “Benelli” per i giallorossi, che ora condividono il secondo posto con i cugini del Forlì. Le emozioni si concentrano tutte nella ripresa, nella prima frazione c'è solo qualche tentativo di fuori. Il più pericoloso è quello portato da Spini, che costringe Franzini ad alzare in corner. E' un bel Ravenna però: ripartenza in contropiede, Motti sbaglia il controllo sul più bello e viene ribattuto. Poi doppia spettacolare rovesciata di Tenkorang e Spini, con poca fortuna. Si vede per la prima volta anche il Bra con l'incornata di Sinani e la parata di Anacoura.

Ribaltamento di fronte e vantaggio della squadra di Marchionni: transizione veloce della squadra, Spini morbido sul secondo palo dove Tenkorang si inserisce e di testa non lascia scampo a Franzini. 1-0 e per il Ravenna sembra tutto in discesa. Anche perché grandi pericoli non ne arrivano e ai -10 ancora Tenkorang chiude virtualmente i giochi: il 16 inizia l'azione con un colpo di tacco, Da Pozzo è fortunato nel rimpallo e intelligente a servire l'ex Cremonese che firma la doppietta personale e sale già a quota 4 centri in questo campionato.

Il Ravenna si rilassa, e questo rischierà di rivelarsi fatale. Il Bra infatti accorcia le distanze con Di Biase, lasciato colpevolmente solo dalla difesa giallorossa. I piemontesi ora ci credono e, in pieno recupero, si costruiscono la chance più importante per il clamoroso 2-2. Minaj viene atterrato in area e nemmeno il Football Video Support richiesto dalla panchina salva il Ravenna. A salvarli però ci pensa Lionetti che spara incredibilmente alle stelle. Scampato pericolo, i “Leoni” giallorossi troveranno anche il definitivo 3-1 con Mandorlini: decisiva la deviazione di De Santis a mettere fuori causa Franzini. Il “Benelli” trattiene il respiro e poi esplode di gioia, per 3 punti fondamentali.

