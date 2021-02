SERIE C Il Ravenna frena la Virtus Verona: è 1-1 I giallorossi passano in vantaggio con l'autorete di Visentin ma vengono ripresi dalla rovesciata di Zarpellon: la formazione di Colucci resta al penultimo posto in classifica e non vince dal derby del 19 dicembre contro l'Imolese.

Ravenna abbonato ai pareggi anche se quello contro una Virtus Verona lanciatissima vale, forse, qualcosa in più, a livello di morale. I giallorossi di Colucci falliscono l'appuntamento con una vittoria che manca dallo scorso 19 dicembre contro l'Imolese ma tornano a far punti dopo lo 0-1 del “Benelli” con la Triestina. E nel primo tempo collezionano le migliori chance: Papa raccoglie la corta respinta della difesa rossoblu e prende la mira, sfiorando la traversa. Poi è bravo Franchini a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario e azionare il contropiede. Servizio per Sereni che rientra ma calcia debolmente, facile la presa in due tempi di Giacomel.

Ripresa. La strigliata di "Gigi" Fresco carica la Vecomp che va vicinissima all'1-0: sponda di Delcarro per Arma, mancino a botta sicura salvato miracolosamente da Boccacini sulla linea. Il Ravenna si salva e risponde: da piazzato lo stesso Boccaccini va in cielo e schiaccia, Giacomel è attento e dice di no. E' il preludio al vantaggio romagnolo: Sereni lancia Franchini sulla fascia e si butta in area per prendere il cross dell'8, Visentin lo anticipa ma la infila nella propria porta per il più classico degli autogol. Qualche minuto dopo la Virtus Verona torna in quota: calcio di punizione di Danti, Zarpellon aggancia e si inventa una splendida rovesciata che diventa imprendibile per Tomei. Tutto da rifare per il Ravenna che ora rischia: Arma gira il traversone, sfera che esce per questione di centimetri. In pieno recupero Giacomel sbarra la strada a Franchini ed è l'ultima emozione: una X che non accontenta nessuna delle due.



