SERIE C Il Ravenna in attesa di ricominciare, Foschi: "Ma sarà come un altro campionato"

Colpacci inattesi, cadute repentine. Un campionato sulle montagne russe quello del Ravenna che non è mai riuscito a trovare quella continuità necessaria a stabilizzare la classifica. E proprio sul punto di lanciare la volata salvezza, il virus ha fermato il campionato e quindi anche i giallorossi di Luciano Foschi. Ricominciare è tutt'altro che certo. Anche se fosse sarebbe un altro campionato. Si ripartirebbe da zero senza favoriti.

Nel video l'intervista all'allenatore del Ravenna Luciano Foschi.



I più letti della settimana: