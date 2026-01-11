TV LIVE ·
18:39 Vita di Pascoli tra Castelvecchio e San Mauro 17:49 Eurovision, il capo delegazione di San Marino Montesi: "Semifinale tosta, ma siamo pronti" 16:44 Assolto dall'accusa di riciclaggio il professionista sammarinese Mark Pasquale Berti 16:13 Il ministro Tajani: "Ho pianto a Crans-Montana" 14:58 SdS Beccari: sulla vicenda della nave colpita in corso un monitoraggio in collaborazione con Kiev 13:07 La voce delle donne contro il colonialismo 08:14 Patagonia argentina in fiamme: già 15mila ettari bruciati, emergenza in Chubut
Il Ravenna non sa più vincere, un buon Forlì impone lo 0-0

di Roberto Chiesa
11 gen 2026
Ravenna - Forlì
Ravenna - Forlì

Tra Ravenna e Forlì vince l'Arezzo. La curva Mero spinge, ma i giallorossi continuano a litigare con il gol. Rrapaj strappa e sfonda, Tenkorang a colpo sicuro, prima Cavallini e poi il portiere di scorta Veliaj rimediano. Si vede anche il Forlì, Macrì manda in porta Petrelli che litiga col rimbalzo e subisce una spintina ritenuta dall'arbitro troppo ina. Partita bloccata, Esposito in avanti per Corsinelli, controbalzo fuori di poco. Più prudente rispetto al solito, il Forlì però riparte tutte le volte che può. Manetti lo guida e apre per Macrì, sul tiro cross Petrelli non può arrivare. L'azione migliore del Ravenna prima dell'intervallo, una trama rifinita da Viola, scivolata di Corsinelli, appuntamento col pallone: mancato. Ripresa, provano a stringere i tempi i padroni di casa, Di Marco si accentra e tira trovando Veliaj a protezione del primo palo. Dall'altra parte Petrelli prova ad approfittare di un'incertezza di Donati, alta la conclusione. Le squadre si allungano, verticalizzazione per Viola che ha un po' di spazio e prova il sinistro che non va troppo lontano dal bersaglio. Altro pasticcio difensivo ravennate, difficoltà per la squadra di Marchionni a pulire l'area, Petrelli pensa all'angolo lontano e apre troppo. Si chiude col brivido Forlì, Veliaj sbaglia il tempo dell'uscita, Italeng al debutto prende l'anticipo, ma non punisce. L'ultima punizione è ospite. Macrì telefona ad Anacoura, lo 0-0 è servito. 




