SERIE C Il Ravenna non vince più: 0-0 con la Fermana I giallorossi non vincono dal 19 dicembre scorso e sbattono contro il muro marchigiano. Clamorosa l'occasione capitata a Caidi - colpo di testa salvato sulla linea da Urbinati - per il resto poche emozioni e gli uomini di Colucci restano ultimi.

Un digiuno che regge da 105 giorni: l'ultima vittoria del Ravenna è datata 19 dicembre nel derby contro l'Imolese, da lì solo pareggi e sconfitte che hanno portato i giallorossi all'ultimo posto in classifica. Ed anche contro la Fermana ciò che ne viene fuori è uno 0-0 con poche emozioni da una parte e dall'altra. La prima sarà anche la più clamorosa della partita: Ginestra smanaccia il corner, Jidayi raccoglie e rimette in mezzo dove Caidi colpisce di testa a botta sicura. Salvataggio miracoloso di Urbinati sulla linea e gli ospiti si salvano.

[Banner_Google_ADS]



Ripresa. Ancora Ravenna: Sereni apre per Benedetti che si coordina e va in volèe da fuori. Palla alta sopra la traversa mentre Marozzi si inserisce bene sul suggerimento del compagno ma incrocia troppo e non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. Sull'altro versante Rossoni si accentra e mette dentro, bello l'inserimento di Mordini, meno la precisione. Il match non decolla ma, a 9 minuti dalla fine, Boateng raccoglie il lancio dalle retrovie, lascia sul posto Jidayi e trova Palmieri che insacca da pochi metri. I gialloblu esultano ma il direttore di gara annulla per l'off-side ravvisato al numero 25. E allora l'ultima chance è ravennate: Esposito calcia da lontanissimo, Ginestra respinge con i pugni e blinda senza problemi uno 0-0 che non accontenta nessuna delle due.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: