SERIE C Il Ravenna parte forte col tris al Campobasso (3-2)

Il Ravenna comincia presto e bene un campionato agganciato grazie al ripescaggio, ma dentro il quale ci sta a pieno titolo e con grande ambizione. In vantaggio al primo minuto con Tenkorang, i giallorossi stritolano un Campobasso non pervenuto per almeno mezzora. Al 3' Di Marco, liberato da un colpo di tacco, ha già la palla per chiuderla, ma si ferma sul palo. E' uno show sotto la Mero per la squadra di Marchionni che in nemmeno un quarto d'ora chiude i conti. Fa tutto Motti, che prende palla, salta un paio di avversari, si accentra e trova il 2-0. Campobasso schienato e trafitto ancora con i bizantini che in verticale vanno via con un filo di gas. E' sempre Motti che deposita dentro, ma è tutto fermo per fuorigioco. Senza avvisaglia alcuna, ecco gli ospiti tornare almeno col punteggio dentro la serata. Casuale l'episodio, Corsinelli e Cerretelli: contatto e calcio di rigore. Leonetti 2-1 all'improvviso. Ma all'intervallo è ancora Tenkorang di testa a fare 3, stavolta regolare, e doppia personale. Ripresa da squadra matura, il Ravenna congela ritmo, punteggio e avversario. Va anche per il poker con Spini che grattugia il palo esterno. In pieno recupero vale solo per il tabellino la schiena che libera Magnaghi. La gran botta del bomber fa 3-2 dopo di che c'era solo il tempo della festa.

