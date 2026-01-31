SERIE C Il Ravenna prima sciupa e poi trema, a Perugia è 1-1 I romagnoli incassano il gol di Montevago nel loro momento migliore, impattano con Tenkorang e al 68° restano in 10 per il rosso a Scaringi, col Grifone che, nel finale, spinge inutilmente per la vittoria.

Sciupone, sfortunato e autolesionista, il Ravenna fa 1-1 a Perugia e perde l'occasione d'oro per l'accorcio sull'Arezzo capolista, rimasto a +7. I giallorossi continuano una frenata fatta di un solo successo in 6 turni: è però quasi un pari guadagnato, visto che, dopo tanta spinta, nell'ultima mezz'ora restano in 10 e si trovano barricati dal Grifone, che pur restando nei playout torna a muoversi dopo due ko.

Ravenna subito all'attacco: Tenkorang da posizione defilata e Gemello spinge in angolo, quindi Italeng prima arriva male sul cross di Spini e poi, quando Rrapaj ripropone, gira sul palo dal lato corto dell'area piccola. Sempre Spini sfonda centralmente, salvo sprecare tutto calciando malamente di fronte al portiere; subito dopo altra sortita di Italeng che brucia a destra Angella e arriva due volte al tiro, con Riccardi e Gemello a rimpallarlo.

Il Perugia sbanda pericolosamente ma, al primo affondo, colpisce: sul lancio di Tozzuolo, il movimento di Bolsius inganna Solini ed Esposito e spiana la strada a Montevago che salta Anacoura con un fortunoso controllo di ginocchio e sblocca la contesa.

L'inciampo comunque non scoraggia il Ravenna: Rossetti recupera sull'errore di Manzari e Italeng innesca l'avanzata di Spini, sull'incrociata Gemello para e Bartolomei completa il lavoro. Il pari comunque arriva a breve: Corsinelli accomoda la scampanilata a destra di Rossetti e crossa perfetto per l'inserimento di Tenkorang, pronto a insaccare a porta aperta.

Sistemata la questione i romagnoli però rallentano, anzi ad aprire la ripresa è la punizione di Manzari deviata sulla traversa dal miracolo di Anacoura. E al 68° si fanno male da soli con l'ingenuità di Scaringi che entra inutilmente in ritardo su Bacchin e si becca secondo giallo e rosso. Punizione, Angella batte lungo e il liscio di Esposito libera in area Montevago che si divora la doppietta calciando alto.

Col Ravenna in dieci, ora è il Perugia a spingere per la vittoria: Dell'Orco salta Corsinelli a sinistra e crossa per Montevago, incornata centrale e Anacoura alza. L'estremo è ancora decisivo quando Nepi manda al tiro Canotto, con Di Marco a chiudere a rimbalzo su Bacchin. Stessi protagonisti al 95°, Canotto calcia a giro dal vertice sinistro e Nepi va a un niente dall'appoggiare a rete sul secondo palo, graziando il Ravenna.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: