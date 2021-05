SERIE C Il Ravenna retrocede in Serie D

Il Ravenna retrocede in Serie D.

Con la sconfitta per 3-0 sul campo del Legnago, nella gara di ritorno dei play-out il Ravenna scende in Serie D, dando l'addio al calcio professionistico. Stagione decisamente da dimenticare per i giallorossi.

