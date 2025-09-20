Il Ravenna ribalta il Perugia: 4° successo su 5 partite

La quarta vittoria dell'anno, per il Ravenna, arriva con una clamorosa rimonta ai danni del Perugia, che al 41' è in vantaggio di due reti, ma spreca tutto, subendo il sorpasso in soli 19 minuti. Agli umbri bastano cinque minuti per andare avanti. Matos arriva sul fondo e crossa dalla destra. Il suo servizio attraversa tutta l'area di rigore e trova Kanoute sul secondo palo, che di testa incrocia per l'1-0.

Al 21' il Ravenna rischia ancora, quando Ogunseye, su angolo, colpisce il palo di testa e poi ribatte in rete, ma l'arbitro ferma tutto ravvisando un fallo in attacco. Il raddoppio, però, arriva 20 minuti più tardi. Un lancio di Giunti dalla propria metà campo manda in porta Matos, che approfitta di uno sbandamento della difesa, controlla e buca Anacoura con un diagonale.

Nel momento più difficile della sfida, a trascinare il Ravenna fuori dalle sabbie mobili è una gran giocata individuale. A difesa schierata, Spini s'inserisce tra le linee, ricevendo palla sulla trequarti, si gira, lascia lì Dell'Orco e scaglia un sinistro rasoterra dal limite su cui Gemello non arriva. Ritrovata compattezza giusto prima dell'intervallo, il Ravenna torna in campo trasformato e ribalta la partita.

Sfiorato il pareggio a inizio ripresa, quando Zagre non capitalizza un contropiede in solitaria e poi Gemello fa una gran parata su tiro ravvicinato di Tenkorang, al 61' ci pensa Donati con un goal capolavoro. Rrapaj arriva palla al piede fino alla trequarti, rinuncia al tiro, allargando verso sinistra per il difensore, che rientra sul destro, lascia sul posto il marcatore e piazza il pallone all'incrocio dei pali.

Due minuti dopo, il Ravenna ribalta e chiude la sfida. Stavolta Donati si fa assistman per mettere Zagre davanti al portiere. L'attaccante non calcia, ma serve d'esterno Tenkorang sul secondo palo, che, tutto solo, appoggia in rete il goal vittoria. È la sua sesta marcatura dell'anno in sole cinque partite. Finisce così 3-2: il Ravenna sale a quota 12 e resta in vetta con l'Arezzo, il Perugia langue a fondo classifica, ancora fermo a 3 punti.







