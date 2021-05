Il Ravenna ringrazia il Cesena e spera ancora

ph: @cesenafc

Il Cesena la gioca sportivamente, l'Arezzo non ha più una goccia di benzina e i bianconeri regalano una ciambella salvagente al Ravenna che battendo il Carpi si ritrova ancora vivo a giocarsela ai play out. Al Manuzzi Zecca fa tutto il campo e la mette, Sorrentino controlla e gira alle spalle di Sala. Non c'è reazione dei toscani, un siluro di Zecca sfiora il raddoppio che poi quelli di Stellone regalano letteralmente con questo netto quanto unitile fallo di Benucci su Favale. Dal dischetto Bortolussi fa 2-0. Per lui sono 16 e trono dei bomber del girone. Ripresa, unica vera parata di Nardi sul guizzo di Cutolo. Poi il Cesena dilaga, Bortolussi sfiora la doppietta colpendo il palo, ma sul proseguo dell'azione arriva il colpo di biliardo di Peterman a fare 3-0. In pieno recupero Piu segna l'ultimo gol dell'Arezzo tra i professionisti per il 3-1 definitivo.









Spera ancora il Ravenna che batte il Carpi nel recupero, scavalca l'Arezzo e proverà a ribaltare il pronostico ai play out contro il Fano. Dopo il miracolo di Pozzi su Meli, sono i giallorossi a tremare. Molto bene Tomei su De Cenco. Ripresa, le notizie che arrivano dal Manuzzi danno forza ai giallorossi, che con la triangolazione Ferretti-Papa-Ferretti aprono la scatola. E' il gol che libera dall'incubo, ma non definitivamente. Pozzi su Ferretti tiene in piedi il Carpi, poi dalla parte di là Codromaz rovina su De Cenco. Il rigore di Ghion riporta il Ravenna nel dramma. Ma nel recupero Marozzi la rimette e la volee di Sereni regala ai giallorossi il 2-1 e un'altra possibilità.