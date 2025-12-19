SERIE C Il Ravenna riposa, l'Arezzo prepara il sorpasso

Il Ravenna è già vacanza e attende. Attende di sapere se potrà festeggiare senza giocare il titolo di Campione d'Inverno. Con il turno di riposo da osservare e 2 punti di vantaggio sull'Arezzo, il pallino è proprio in mano ai toscani che dovessero battere la Torres, prenderebbero la testa della classifica al giro di boa.

Terzo incomodo è e resta l'Ascoli che chiede strada al Campobasso e che se si vuol giocare le residue possibilità di attacco alla vetta dovrà gioco forza cambiare passo nel ritorno. Motivi di interesse, non pochi, nella partita del Curi tra Perugia e Forlì. E' un banco di prova per 2. I galletti dopo aver battuto il Carpi cercano la continuità necessaria a cancellare il brutto periodo precedente. I padroni di casa, gli umbri nel brutto periodo ci sono pienamente dentro e al di là delle intenzioni e delle scelte tecniche, devono dare qualche segnale di vita. Ci sarà da soffrire, comunque vada, per un Perugia che ancora non ha mostrato le caratteristiche giuste per poterlo fare. Imperdibile il derby tra la Vis Pesaro, rilanciata dalla vittoria sulla capolista Ravenna, e la Samb del nuovo corso targato D'Alesio.

Non mancano i motivi di interesse nel match di Piancastagnaio, quello che vede affrontarsi due squadre che sono due mondi e due modi di fare calcio. Quello del borgo toscano che impone di fare il passo lungo quanto la gamba e potendo anche qualcosa di meno, e quello dell'ambiziosa avversaria, coi nomi e la voglia di tornare grande, recentemente penalizzata per aver speso anche quello che non c'era. E comunque Ferrero pare in uscita, il sindaco Bandecchi spinge sul gas affinché la proprietà passi la mano e insomma il futuro è un'ipotesi. O due. O tre.



