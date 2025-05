SERIE D Il Ravenna sente odore di Serie C I Giallorossi risultano al secondo posto nella classifica dei ripescaggi dietro all'Inter Under 23

Il Ravenna batte il Tau Altopascio per 2-1 nella finale play off di Serie D con la doppietta del centrale difensivo Matteo Onofri ex Victor San Marino il quale ha già firmato l'accordo per restare in giallorosso fino al giugno 2027. Stagione di livello alto per lui e per un Ravenna capace di vincere i play off e la Coppa Italia di serie D. Ciliegina sulla torta la conferma arrivata dal Consiglio Federale della grigia ripescaggi. Inter Under 23 al primo posto, poi Ravenna al secondo e via via le altre, Pro Patria, Milan Under 23, Reggina e Sestri Levante. Una tabella importante ma che verrà presa in considerazione solo a metà giugno quando la Covisoc farà il punto sulle iscrizioni Il Direttore Sportivo giallorosso Davide Mandorlini dovrà quindi prevedere anche il “piano C” ed è quello che si augura tutto l'ambiente che ha perfettamente capito quando sia complicato, nonostante budget importanti, vincere la D. Sono già un paio d'anni che il Ravenna chiude al secondo posto, questo significa continuità ma ancora non basta. E allora ben venga l'eventuale ripescaggio che garantirebbe la Serie C ai giallorossi. Non c'è ancora l'ufficialità ma il tecnico per il prossimo anno a prescindere dalla categoria sarà ancora Marco Marchionni.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: