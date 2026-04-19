SERIE C Il Ravenna si allena vincendo (1-0 alla Vis Pesaro) e aspetta la fase nazionale

Il Ravenna non fa prigionieri, né sconti. Certi del terzo posto i giallorossi dominano e battono la Vis che pure pensa ai play off in quello che diventa un allenamento agonistico verso la post season. Il protagonista è il portiere pesarese Pozzi, mostruoso fin da subito sul colpo sicurissimo di Bani. Su Machin si sporca i guanti anche Anacoura, titolare nell'ultima di campionato del Ravenna. Altra bella occasione dei padroni di casa, Nicastro sulla linea mette la prima pezza, poi la mischia dice male sia a Viola che a Mandorlini. Prima dell'intervallo personalismo di Da Pozzo, tutto bene fino al cambio di piede, il sinistro a chiusura non va tra le cose più belle. Ripresa, ancora Pozzi come Batman su Fischnaller solitamente letale da zero metri. Viola all'improvviso, ancora Pozzi che poi diventa illegale sul piattone a giro da Lonardi. Il portire della Vis davvero insuperabile. Miracolo chiama miracolo, Primasso ha già le braccia alta, Anacoura ci mette la faccia nel senso che è proprio faccia. Nel recupero salta il banco, Di Marco si accentra e affresca l'incrocio dei pali. La bellezza del gesto fa esplodere la festa e pazienza se Pozzi nega il raddoppio a Spini. Il Ravenna si ferma e lo ritroveremo alla fase nazionale dei playoff, il percorso della Vis continua.



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