SERIE D GIRONE D Il Ravenna si avvicina al Tau Altopascio. Bene anche Pistoiese e Lentigione Sono 14 i gol nell'undicesima giornata di Serie D Girone D

Sono solo tre adesso i punti che dividono il tau dal Ravenna Il Ravenna ha cambiato marcia dall'arrivo del nuovo tecnico Marco Marchionni. Quattro su quattro e 12 punti gli ultimi tre consentono il sorpasso in classifica ai cugini di Forlì e l'avvicinamento alla vetta della classifica. Di Manuzzi e Rrpaj i gol dei giallorossi al Benelli di Ravenna, Ravenna batte Forlì 2-0. Sale anche il Lentigione di Stefano Cassani. Battistello lanciato in verticale supera il portiere dello Zenith Prato con un tocco ravvicinato e preciso. Il raddoppio sul filo del fuorigioco è di Babbi. Lentigione batte Zenith Prato 2-0.



Nelle parti alte della classifica anche la Pistoiese capace di regolare il Piacenza con un gran bel gol di forza di Sparacello. Pistoiese – Piacenza 1-0. Parità tra Prato e United Riccione. Al gol in apertura di Barbuti, fa seguito quello di Mateo Likaxhiu. Allo stadio Lungobisenzio di Prato, Prato – United Riccione 1-1. stesso risultato in Sasso Marconi – Imolese. Gasperoni su rigore porta avanti la squadra di Gianni D'Amore.

La replica per il Sasso Marconi è di Mancini. Sasso Marconi – Imolese 1-1. Continuano a fare la differenza per il Cittadella Vis Modena i due attaccanti: Marco Guidone su rigore per il vantaggio emiliano sulla Sammaurese. Sempre dagli undici metri il pareggio di Gaetani per la squadra di Protti. La decide Alberto Formato in mischia.

A San Mauro, Cittadella Vis Modena batte Sammaurese 2-1.

