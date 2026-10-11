SERIE C Il Ravenna si rialza I giallorossi battono 3-1 il Campobasso e riscattano la sconfitta di Piancastagnaio

E' un Ravenna che non può lasciar partire lo Spezia ma ha necessariamente bisogno di vincere per tenersi a distanza ma non troppa. La squadra di Mandorlini trita il Campobasso nella prima frazione sviluppando trame sulle corsie: guizzo sulla di Da Pozzo che supera con un tunnel Pierno: traversone basso che attraversa l'area, da sotto misura Rabbi arriva all'appuntamento ma non trova la porta Poco dopo altra azione che si sviluppa sull'asse Da Pozzo-Rabbi: traversone basso e taglio centrale dell'attaccante, che cerca il primo palo.

Ci vuole il colpo di reni di Spurio per mantenere il risultato in equilibrio Un equilibrio che si spezza a causa di un rigore che ha origine dalla spinta di Agazzi su Casiraghi. L'arbitro Cerbasi non ha dubbi ed indica il dischetto e conferma anche dopo revisione. Dagli undici metri lo stesso Casiraghi non sbaglia. E qui il Campobasso va in confusione: solita uscita errata dal basso. L'indiavolato Casiraghi è scaltro in pressione, il tocco favorisce Maggio che in diagonale di giustezza con il sinistro, non sbaglia. Il raddoppio permette al Ravenna di entrare in modalità controllo, poi quando Tenkorang di testa su azione d'angolo timbra il tris, non c'è più nulla di cui preoccuparsi anche se i molisani un pizzico di brividi al finale lo mettono con il gol di Stoppa ma che non cambia la sostanza. Allo stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Campobasso 3-1.

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