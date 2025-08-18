Il Ravenna stende il Cittadella: sarà derby col Rimini

Dalla promozione per ripescaggio al derby con il Rimini in coppa, nel giro di un attimo. È un'estate rivoluzionata, quella del Ravenna, cominciata con la delusione di un altro secondo posto in Serie D, passata per la vittoria playoff e, dopo il salto di categoria attraverso la strada più tortuosa, approdata a un successo prestigioso contro il Cittadella all'esordio in Coppa Italia Serie C, che varrà la sfida ai romagnoli campioni in carica nel prossimo turno. Una vittoria netta, frutto di un gioco spumeggiante e di tante occasioni create, praticamente senza concedere alcunché a un avversario che solo poche stagioni fa sfiorava la Serie A e ora deve lottare per tornare in B.

Dopo una grossa palla goal fallita al 32', è Matteo Motti a portare avanti il Ravenna. Al 38', il numero 9 controlla in due tempi un cross da sinistra, alza la testa e spara il pallone a fil di palo. Nel finale di primo tempo ci prova anche Spini dal limite, Cardinali respinge in tuffo la sua conclusione.

Neanche l'intervallo scuote il Cittadella, che a inizio ripresa rischia ancora, quando Solini colpisce la traversa di testa, su calcio di punizione. Il raddoppio è però solo questione di minuti e arriva ancora con Motti, al termine di un'azione avviata da Di Marco. Tenkorang gli offre una sponda al limite, il numero 6 imbecca Rrapaj che da due passi calcia addosso a Cardinali. La palla resta lì e il capitano ravennate la serve al centro a Motti, che deve solo insaccare. All'ora di gioco arriva il primo tentativo dei veneti, con un tiro di Desogus in bocca ad Anacoura da buona posizione, poi il Ravenna va vicino al terzo goal: prima con una conclusione a giro di Spini a fil di secondo palo, poi quando Barberis regala il pallone a Rrapaj sulla trequarti, ma il capitano dei giallorossi e Zagrè non riescono a concludere l'azione.

Finisce comunque in gloria per il Ravenna, che non avrebbe potuto chiedere un miglior inizio di stagione e ora attende il Campobasso, sabato, per l'avvio casalingo di campionato.







