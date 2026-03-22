Il Ravenna torna a ruggire: Livorno battuto 2-0

SRV_RAVENNA-LIVORNO_22032026

Dalla grande frenata costata la panca a Marchionni e l'addio al primo posto, il Ravenna riemerge solido e tosto, con la terza piazza praticamente blindata. Al Benelli Livorno battuto con merito , Fischnaller mastica, vien quasi buona per Motti, Seghetti anticipa l'eventuale stoccata. Livorno che sta in partita un tempo, esternaccio di Peralta come reazione e occasionissima Ravenna che si distende piuttosto bene in verticale, quando Bani la piazza c'è ancora Seghetti con le gambe a respingere tipo Hockey ghiaccio. Ospiti che si alzano quando possono, Ghezzi addomestica per Bonassi, la conclusione è sul piazzatissimo. Si chiude il tempo col Ravenna vicinissimo a sbloccarla, Da Pozzo bullizza Falasco e la mette, Camporese pulisce in angolo. Ripresa, il Ravenna alza i giri e passa in apertura, giocatona di Tenkorang che scappa e la mette per Fischnaller, uno che se c'è da far gol non si imbarazza. Pochi minuti e i giallorossi chiudono la serranda col colpo di pennello di Bani che vernicia il 7 e la classifica. Il resto è "garbage time" interrotto del perseverante Luperini che lotta e poi trova Poluzzi.











