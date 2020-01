SERIE C Il Ravenna torna a vincere al "Benelli" Battuta la Fermana per 1 a 0

Torna alla vittoria invece il Ravenna che non conquistava i tre punti al Benelli da oltre 4 mesi. La squadra di Foschi ha battuto per 1 a 0 la Fermana, rimasta in 10 uomini al 33' del primo tempo, per la doppia ammonizione di Mane. A decidere la sfida, un gol ad inizio ripresa del difensore Caidi. Con questa vittoria, il Ravenna sale a quota 22 punti, agganciando proprio la Fermana.



