Il Ravenna torna a vincere, Guidonia battuto (2-1) al fotofinish

E' tornata la zona Ravenna, quella capacità di vincere le partite al 100' che non è appunto solo un caso. I giallorossi restano aggrappati al campionato dopo aver fatto e disfatto in un pomeriggio per cuori forti. La partita si avvia pigra e non da segnali di quello che invece sarà. La prima occasione vera è ospite dall'angolo Anacoura così così, Starita la gira bene sul palo lontano, ma un po' larga. Il tempo di recupero è la casa del Ravenna, che infatti la sblocca nell'extra time del primo tempo. Rrapaj per Italeng, il rimpallo manda in porta Tenkorang. La partita si stappa e il secondo tempo è un continuo ribaltare fronte e inerzia. La prima mischia la firma il Guidonia, Anacoura scherma due volte Starita. Di là Solini da testa va vicino a chiuder tutto, Avella miracolo. Il portiere laziale si ripete a stretto giro su un altro colpo di testa, quello di Esposito. Spingono i giallorossi, altra occasione enorme: Spini per Falbo, palo pieno. E ancora Avella decisivo su Luciani lanciato in campo aperto. Finale vietato ai malati di cuore, Esempio testa fuori. Guidonia ci crede, Anacoura si salva su Sannipoli. Minuto 96, l'incubo torna ad aleggiare sul Benelli, Ci sono nell'ordine: un miracolo di Anacoura su Frascatore, un palo di Zappella e il gol di Sannipoli visto e rivisto all'FVS. Quando si riprende è già il centesimo e nell'unico minuto che resta da giocare il Ravenna si riprende la scena e un po' di campionato: Zuppell salva sulla linea, ma Solini scaraventa dentro con forza il periodo nero fatto di 3 sconfitte e un pareggio.







