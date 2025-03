Il Ravenna trionfa in Coppa Italia

Al Bonolis di Teramo sono circa 700 i cuori giallorossi a spingere la propria squadra verso il secondo trionfo della propria storia. La bacheca del Ravenna, prima di questa partita, conservava lo scudetto dilettanti 1956-1957 a distanza di 68 si riapre lo scrigno.

Tutt'altro che facile contro i laziali del Guidonia nonostante il vantaggio arrivato in apertura su calcio di rigore completamente regalato. Sul tocco errato a ritroso si inserisce D'orsi, Musso lo stende e per l'arbitro pochi dubbi. Manuzzi spiazza il portiere del Guidonia Guerriero. La squadra allenata da Ciro Ginestra alza subito il ritmo per mettere in difficoltà quelli di Marchionni dal punto di vista del dinamismo e il pareggio non tarda ad arrivare ed è una perla di Spinosa. L'ex di turno riceve, controlla, sterza e va con il destro a giro, là, dove Galassi non può arrivare. Marco Spinosa classe 91 gran gol. In questa fase i giallorossi vanno in difficoltà e il Guidonia trova spazi enormi soprattutto con il senegalese Mamadou Tounkara che prima spreca poi trova il gol del sorpasso sul Ravenna. 2-1 Guidonia ed in questo momento l'inerzia sembrava tutta a favore della squadra laziale. Il pareggio con Zagre su palla inattiva. Il nuovo entrato realizza di testa e riporta l'equilibrio.

Nel finale più Ravenna che Guidonia, Guida su punizione miracolo di Guerriero che rimanda la sentenza ai calci di rigore. Il destino vuole che Musso scarica sul palo unico penalty sbagliato dal Guidonia, il Ravenna non erra mai, e il cecchino finale Guida permette al custode giallorosso di riaprire la bacheca dopo 68 anni. Al Bonolis di Teramo, Ravenna batte Guidonia 7-6 dopo i calci di rigore. Il Ravenna vince la sua prima Coppa Italia della storia. Ora il campionato di Serie D si ferma per lasciare spazio al Torneo di Viareggio alla ripresa fissata per il 23 marzo, scontro diretto per la promozione in C al Morgagni derby Forli-Ravenna.