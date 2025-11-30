SERIE C Il Ravenna va di corsa nel Pineto (0-3)

Ritrovatosi nuovamente in vetta, il Ravenna va di corsa. Dall'addio al Rimini l'Arezzo ha perso 3 punti e dunque l'aggancio è cosa fatta. E il Ravenna così ha deciso di approfittare sbranando il Pineto, una della squadre più in forma. E che aveva approcciato bene la sua partita. Bruzzaniti su punizione prova l'effetto sorpresa. Poi il Ravenna si mette al comando delle operazioni, Tenkorang manda in porta Luciani, prima Postiglione salva tutto, poi sempre Luciani non trova né porta, né Rrapaj. Passa la vecchia-nuova capolista: dall'angolo la palla arriva a Di Marco che la gira imparabilmente. Il Pineto accusa e va quasi a tappeto nel giro di poco quando questa bella azione avvolgente consente a Corsinelli di colpire sottomisura. Prima dell'intervallo tentativi abruzzesi per un improbabile rientro. Bruzzaniti, sfiora Borsoi e Anacoura si salva di piede. Poi ancora Anacoura, prima cos' così poi meglio al secondo tentativo. Ripresa è ormai tutto scritto: bella costruzione Luciani-Spini, poi distrugge tutto Rrapaj. Anacoura dalla parte opposta deve star sveglio sul sinistro di Schirone. Si va verso la fine, con Falbo bravo a pescare Spini sul secondo palo, il tris è servito. Nel finale c'è gloria potenziale anche per Okaka che non ci arriva di niente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: