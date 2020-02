Il Ravenna vince al Riviera della Palme ed esce dalla zona play-out

Montero conferma il tridente con Di Massimo ad affiancare Volpicelli e Cernigoi. Foschi risponde con Nocciolini, preferito a Giovinco, a far coppia con Mokulu. Pronti, via e la Sambenedettese è gia avanti. Sul cross di Volpicelli, colpo di testa di Miceli che firma il vantaggio con la complicità del portiere Cincilla. Grave indecisione del numero 1 giallorosso che non trattiene la deviazione del difensore marchigiano. Nonostante lo svantaggio, il Ravenna è in partita e si fa vedere con la conclusione di D'Eramo, bloccata da Massolo. Poco prima del riposo, arriva il pareggio dei romagnoli. La difesa della Sambenedettese si perde Nocciolini che di testa fa 1 a 1. Ottavo gol in campionato per l'attaccante del Ravenna. Nocciolini che potrebbe replicare dopo una manciata di secondi della ripresa, provvidenziale la deviazione in angolo del portiere rossoblu. Ospiti più intraprendenti, Mokulu dalla distanza impegna severamente Massolo. Dalla parte opposta, ci prova Cernigoi, tutto facile per Cincilla. Con il passare dei minuti, cresce la squadra di Foschi che al settantaduesimo ribalta il risultato. Suggerimento di D'Eramo per Mokulu che ruba il tempo agli avversari ed infila nell'angolo basso. Gran gol dell' attaccante belga, al terzo centro stagionale. La Sambenedettese non demorde ma Cincilla si riscatta con un doppio intervento, prima su Biondi e poi su Orlando. Al Riviera delle Palme finisce con la vittoria 2 a 1 del Ravenna e con la dura contestazione dei tifosi rossoblu.