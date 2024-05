SERIE D GIRONE D Il Ravenna vince i play off di Serie D Battuto il Corticella 2-1 nei tempi supplementari

E adesso la società del nuovo corso Cipriani spera e si augura che la beffa ricevuta in campionato con il caso Pistoiese, possa diventare un opportunità con il ripescaggio dei giallorossi in C. Questo perchè la squadra di Massimo Gadda a fatica, ma con merito batte il Corticella nei tempi supplementari. Primi novanta minuti combattuti e con un Corticella in palla, il suo allenatore Miramari è tra i più corteggiati in categoria.

Il vantaggio giallorosso porta la firma di Boccardi. Il pareggio dei bolognesi arriva nella ripresa sotto misura con il gol di Amayah. Nel finale, il Ravenna prima colpisce una traversa clamorosa con Mancini, poi resta in 10 per il doppio giallo di Marino. Fallo a centrocampo evitabile che complica e non poco i piani del Ravenna, soprattutto quando l'arbitro fischia la fine dei regolamentari e si va all'extra time.

La differenza in campo di uomini non si sente e il Ravenna con Sare realizza il gol che vale partita e vittoria di questi play off di Serie D Girone D. Allo stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Corticella 2-1. Arrivederci a settembre.

